После удара по буровым в Черном море, предварительно, спасти удалось не всех — власти

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасены, по предварительным данным, не все сотрудники буровых платформ «Черноморнефтегаза», атакованных в понедельник украинскими вооруженными формированиями. Однако надежда на обнаружение пропавших живыми все еще сохраняется. Об этом во вторник в телеграм-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть», — написал Крючков.