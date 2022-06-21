После удара по буровым в Черном море, предварительно, спасти удалось не всех — власти
10:00 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасены, по предварительным данным, не все сотрудники буровых платформ «Черноморнефтегаза», атакованных в понедельник украинскими вооруженными формированиями. Однако надежда на обнаружение пропавших живыми все еще сохраняется. Об этом во вторник в телеграм-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть», — написал Крючков.
НОВОСТИ
- 10:32 21.06.2022
- Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 55 рублей
- 10:20 21.06.2022
- ВСУ за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР, 11 человек ранены, сообщили в республике
- 10:05 21.06.2022
- Экономика США находится в состоянии рецессии - Трамп
- 09:32 21.06.2022
- Глава правящей партии Польши Качиньский ушел в отставку с государственных постов
- 09:20 21.06.2022
- Макрон, Шольц и Драги отказали Зеленскому в оперативных поставках оружия - LA Times
- 09:05 21.06.2022
- Правящая верхушка Украины разбежится в течение суток без поддержки НАТО, считает Володин
- 09:00 21.06.2022
- В Херсонской области рассчитывают войти в состав РФ уже до конца 2022 года
- 08:45 21.06.2022
- Заслуживают ли "солдаты удачи" из США смертной казни за действия на Украине, решит суд - Песков
- 08:30 21.06.2022
- Во вторник в Москве будет прохладно и дождливо - синоптики
- 08:15 21.06.2022
- Песков: Это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать