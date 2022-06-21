ВСУ за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР, 11 человек ранены, сообщили в республике

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 44 раза за сутки открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате обстрелов ранены 11 человек. Об этом во вторник сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС). <…> Поступили сведения о ранении 11 гражданских лиц, в том числе мальчика 2011 года рождения, в Куйбышевском районе Донецка и Макеевке», — говорится в сообщении.