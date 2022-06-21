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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 55 рублей

10:32 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже опустился до минимума с июня 2015 года, свидетельствуют данные торгов. По данным на 10:09 мск, курс доллара терял 1,17%, опускаясь до 54,98 руб.

К 10:15 мск курс доллара замедлил падение до 0,86%, торгуется на уровне 55,15 руб. В то же время курс евро снижается до 57,91 руб. (-1,58%).

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