За 125 дней эскалации в Донбассе погибли 188 мирных жителей ДНР
11:32 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
188 мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли за 125 дней эскалации в Донбассе, получили ранения 2 334 человека. Об этом во вторник сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За 125 дней эскалации погибло 188 гражданских лиц, в том числе девять детей», — говорится в сообщении. В представительстве добавили, что 2 334 человека, в том числе 144 ребенка, получили ранения.
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