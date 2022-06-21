В России за сутки выявили 2 500 случаев заражения коронавирусом
12:00 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 500, летальных исходов из-за ковида — на 60. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 2 667 случаев заражения и 54 смерти, всего с начала пандемии ковид диагностировали в стране 18 403 427 раз, было зафиксировано 380 577 летальных исходов.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 440 против 2 723 днем ранее, до 17 828 837.
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