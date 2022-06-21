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Семь человек пострадали во Франции при взрыве снаряда — ТВ

12:05 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек пострадали в понедельник вечером при разрыве снаряда во время пожара в военном лагере во французском департаменте Вар (юго-восток Франции). Об этом во вторник сообщил телеканал Бэ-эф-эм.

По данным телеканала, среди пострадавших шестеро пожарных и один военный.

В субботу учебные стрельбы в департаменте Вар вызвали возгорание растительности на полигоне в районе крупной военной базы. Телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на пожарных сообщает, что на данный момент пожар распространился на площади 1 тыс. гектаров и по-прежнему не взят под контроль.

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