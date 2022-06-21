Маск заявил, что рецессия в США неизбежно настанет

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владелец американской компании Tesla, миллиардер Илон Маск заявил, что рецессия в США неизбежно наступит в какой-то момент времени, экономический спад может начаться уже в ближайшей перспективе. Такую точку зрения предприниматель выразил во вторник, выступая на Катарском экономическом форуме по видеосвязи.

«Я думаю, рецессия неизбежно будет в какой-то момент времени. Касаемо того, наступит ли она в ближайшее время, — это скорее произойдет, чем нет», — отметил Маск, который давал интервью агентству Блумберг на форуме. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале агентства.

Президент США Джо Байден в понедельник заявил в беседе с журналистами, что не считает наступление рецессии в стране неизбежным. Главу государства попросили прокомментировать высказывания многих аналитиков о том, что наступление рецессии весьма вероятно. Такую же точку зрения ранее выражали министр финансов США Джанет Йеллен и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.