Новикомбанк заключил на Петербургском экономическом форуме соглашения на 30 млрд рублей

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Подписанные Новикомбанком на ПМЭФ-2022 соглашения на сумму 30 млрд руб. позволят компании примет участие в стратегически важных для страны проектах по развитию отечественного судостроения, приборостроения, цифровой трансформации бизнеса и реализации ESG-проектов.

«Мы рады внести свой вклад в развитие стратегически важных для страны проектов, - говорит председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева. - Заключенные на ПМЭФ-2022 соглашения помогут нашим партнерам расширить производство, исполнить важные контракты и решить поставленные задачи. Новикомбанк обеспечивает своим клиентам максимально выгодные условия благодаря уникальному алгоритму финансирования».

В частности, опорный банк госкорпорации «Ростех» станет организатором финансирования проектов по цифровой трансформации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, также входит в «Ростех») на 12 млрд рублей. Эти финансы предоставят ОДК по программе льготного кредитования проектов цифровизации, реализуемых на основе российских решений.

Также Новикомбанк заключил кредитный договор на 3 млрд руб. с петербургским предприятием «ОДК-Климов», входящим в ОДК. Ведущему российскому разработчику и производителю газотурбинных двигателей в рамках программы Минпромторга России по поддержке системообразующих предприятий была предоставлена льготная процентная ставка.

За счет предоставленного Новикомбанком финансирования уже выпускаются ледоколы, гражданские суда, морская техника для освоения шельфа. В Петербурге были заключены новые соглашения, согласно которым финансовая организация предоставит льготное финансирование ОДК и Корпорации морского приборостроения - сумма каждого договора составляет 5 млрд руб.

А соглашение Новикомбанка с Объединенной приборостроительной корпорацией позволит увеличить «зеленый» кредитный портфель банка на 5 млрд рублей. Банк поддержит инвестиционные проекты предприятий холдинга по внедрению новых инженерных решений для повышения экологической эффективности производств, а также инициативы в сфере медицины.

Еще одно соглашение заключено с правительством Магаданской области. Партнерство сторон позволит выполнять важные инвестиционные проекты на территории региона.