Польша стала главным транспортным коридором для вывоза продовольствия с Украины — чиновник

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша после закрытия украинских портов на Черном море стала главным коридором для вывоза продовольствия с Украины. Об этом во вторник заявил Польскому радио глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик.

«После закрытия [украинских] портов на Черном море мы — главный транспортный маршрут для украинских продуктов», — сказал он.

«Тот факт, что мы стали транзитной страной, приносит ощутимые прибыли польским предпринимателям, — указал Дворчик. — С одной стороны, мы помогаем украинцам, с другой, выигрывают польские предприниматели».

В понедельник на польско-украинской границе были открыты 5 новых пропускных пунктов для проезда большегрузных автомобилей. По мнению Дворчика, это должно не только уменьшить очереди на границе, но и в два раза увеличить объем перевозимых грузов между двумя странами. 16 мая польские и украинские власти подписали документ, позволяющий экспортировать украинское зерно через Польшу по железной дороге и автомобильным транспортом. Документ предусматривает создание совместного польско-украинского предприятия, которое займется экспортом зерна с Украины.

До открытия новых пропускных пунктов на границе Дворчик заявлял, что «польская инфраструктура не готова» к тому, чтобы экспортировать 50 млн тонн [украинского] зерна, которые ранее отправлялись из портов Черного моря в Северную Африку. По его словам, польские порты в прошлом отгружали всего около 7 млн тонн зерна в год.