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НОВОСТИ

Средства ПВО РФ отбили атаку ВСУ на остров Змеиный

15:00 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим предпринял очередную попытку захватить остров Змеиный 20 июня, но российские средства ПВО уничтожили все средства поражения противника. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

«20 июня около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», — сказали в военном ведомсвте. Там подчеркнули, что российскими средствами ПВО — зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и зенитным ракетным комплексом «Тор» — все средства поражения противника, выпущенные по острову, были уничтожены.

«Сбиты в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты „Точка-У“ и 21 реактивный снаряд системы залпового огня „Ураган“. Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный. Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный», — сообщили в министерстве.

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