Кремль не исключает, что наемников из США могут приговорить к смерти в ДНР — Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нельзя исключать, что американские наемники могут быть приговорены к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Кремль не вмешивается в решения судов.

«Мы не можем ничего исключать, потому что это решение суда. Мы никогда их не комментируем, и тем более мы не имеем права вмешиваться в решения судов», — сказал Песков, комментируя во вторник в беседе с журналистами вопрос о том, что попавшие в плен граждане США в ДНР могут быть приговорены к высшей мере наказания.