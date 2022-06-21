Сбер обеспечит 1 миллион POS-терминалов для QR-оплаты SberPay до конца 2022 года
15:35 21.06.2022
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Фото пресс-службы Сбера
«SberPay оплата по QR» все чаще используется при оплате товаров и услуг. Клиенту достаточно считать QR-код камерой своего телефона и оплатить покупку в один клик в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Такие платежи доступны для владельцев как iPhone, так и смартфонов на Android, а бонусы от СберСпасибо начисляются как при оплате картой.
Параллельно в Сбере развивается технология QR-оплаты, когда клиент сам генерирует QR-код в приложении СберБанк Онланйн (iOS или Android.), после чего кассир считывает его с экрана смартфона для оплаты обычным сканером на кассе. Персональным QR-кодом покупателя можно расплатиться в крупных торговых сетях — например, в «Азбуке вкуса», в которой с момента подключения данного сервиса число оплат и обороты по QR увеличились более чем втрое и продолжают расти.
Оплата таким методом проходит быстрее, чем стандартное сканирование QR-кода на кассе. Данный способ оплаты абсолютно безопасен, так как ваш персональный QR-код каждый раз обновляется, поэтому его не получится скопировать, чтобы совершить платеж. При этом оплата пройдет даже без доступа в интернет.
Сбер продолжает развивать SberPay – инновационную технологию оплаты покупок онлайн и офлайн, которой пользуются уже 20 млн россиян. Помимо популярного сервиса оплаты в интернет-магазинах, сегодня в SberPay входят сервис бесконтактной оплаты телефоном «SberPay оплата по QR» и биометрическая система «Оплата одним взглядом».
«Мы продолжаем развивать удобные и безопасные технологии оплаты мобильными устройствами, которые не требуют использования пластиковых карт, – отметил Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка. – Вывод технологии «SberPay оплата по QR» на наш парк POS-терминалов эквайринга сделает наши услуги более доступными для покупателей и позволит платить с помощью телефона везде, где раньше можно было использовать только банковскую карту».
«Для нас всегда в приоритете удобство и комфорт клиентов. Технология QR-оплаты – отличная альтернатива недоступным сейчас способам быстрых платежей через мобильный телефон. Мы видим хороший отклик покупателей и продолжим развивать это направление вместе с лидерами финтеха», – рассказала Виктория Лубнина, старший вице-президент по финансам «Азбуки вкуса».
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