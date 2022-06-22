BI.ZONE в 2021 году оказалась лидером по продажам своих разработок среди поставщиков отечественных IT-решений
11:14 22.06.2022
Компания BI.ZONE в 2021 году стала лидером по поставке собственных решений, включенных в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), свидетельствуют данные портала TAdviser. Самыми востребованными решениями компании за отчетный период стали, например, системы анализа защищенности инфраструктуры и веб-приложений, сервисы для защиты от мошенничества в банковских каналах. Всего в реестре российского ПО значатся 16 продуктов и услуг BI.ZONE, при этом выручка компании от продаж и внедрения собственных IТ-продуктов в этой категории достигла 3,7 млрд руб., при росте за год в примерно 54%. «Вопросы безопасности данных и киберзащиты — это приоритет для каждой организации в стране, - говорит заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Импортозамещение не стало для нас сюрпризом: многие годы мы усиливали компетенции в сферах IT и кибербезопасности, поэтому технологически мы готовы к новым вызовам. В BI.ZONE, как и во многих других компаниях экосистемы, есть множество собственных разработок, которые не только не уступают западным аналогам, ушедшим с рынка, но и обходят их по многим параметрам. Мы рады делиться этими знаниями и возможностями с рынком и готовы еще больше помогать российскому бизнесу в эти непростые времена».
Директор BI.ZONE Дмитрий Самарцев полагает, что зарубежные вендоры, спешно покинувшие российских клиентов, потеряли их доверие. «Уход западных производителей резко поменял отношение бизнеса к вопросу кибербезопасности и к тому, кто должен ее обеспечивать, - говорит Самарцев. - При этом финансовое давление лишает многие организации возможности полной перестройки системы кибербезопасности и ее самостоятельной поддержки, поэтому мы видим массовый переход на сервисную модель. Только она позволяет защитить цифровые активы прямо сейчас, а платить за это — частями и в разы меньше. Мы изначально строили нашу модель бизнеса в этом ключе и создавали собственные сервисы, поэтому мы готовы быстро и качественно реагировать на запросы любых организаций в самых разных ситуациях».
НОВОСТИ
- 12:32 22.06.2022
- Отказ в визах делегации РФ в ПА ОБСЕ делает ее решения нелегитимными для Москвы — Толстой
- 12:20 22.06.2022
- Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 53 руб. впервые с июня 2015 года
- 12:05 22.06.2022
- «Ростех» начал принимать заявки на корпоративный «Конкурс идей»
- 12:05 22.06.2022
- В РФ может появиться единый реестр физлиц, аффилированных с иноагентами
- 12:00 22.06.2022
- В России за сутки выявили 3 058 случаев заражения коронавирусом
- 11:33 22.06.2022
- Выборы глав регионов назначены на единый день голосования в 14 субъектах РФ — Памфилова
- 11:20 22.06.2022
- Калининград переориентирует несанкционные грузы в течение нескольких недель — губернатор
- 11:05 22.06.2022
- Трибунал над украинскими военными преступниками может пройти в Мариуполе — Пушилин
- 11:00 22.06.2022
- В ДНР с начала СВО из-за украинских обстрелов погибли 190 мирных граждан — Пушилин
- 10:20 22.06.2022
- Байден намерен снизить цены на бензин за счет временной отмены топливного налога
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать