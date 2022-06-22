BI.ZONE в 2021 году оказалась лидером по продажам своих разработок среди поставщиков отечественных IT-решений

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Компания BI.ZONE в 2021 году стала лидером по поставке собственных решений, включенных в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), свидетельствуют данные портала TAdviser. Самыми востребованными решениями компании за отчетный период стали, например, системы анализа защищенности инфраструктуры и веб-приложений, сервисы для защиты от мошенничества в банковских каналах. Всего в реестре российского ПО значатся 16 продуктов и услуг BI.ZONE, при этом выручка компании от продаж и внедрения собственных IТ-продуктов в этой категории достигла 3,7 млрд руб., при росте за год в примерно 54%. «Вопросы безопасности данных и киберзащиты — это приоритет для каждой организации в стране, - говорит заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Импортозамещение не стало для нас сюрпризом: многие годы мы усиливали компетенции в сферах IT и кибербезопасности, поэтому технологически мы готовы к новым вызовам. В BI.ZONE, как и во многих других компаниях экосистемы, есть множество собственных разработок, которые не только не уступают западным аналогам, ушедшим с рынка, но и обходят их по многим параметрам. Мы рады делиться этими знаниями и возможностями с рынком и готовы еще больше помогать российскому бизнесу в эти непростые времена».

Директор BI.ZONE Дмитрий Самарцев полагает, что зарубежные вендоры, спешно покинувшие российских клиентов, потеряли их доверие. «Уход западных производителей резко поменял отношение бизнеса к вопросу кибербезопасности и к тому, кто должен ее обеспечивать, - говорит Самарцев. - При этом финансовое давление лишает многие организации возможности полной перестройки системы кибербезопасности и ее самостоятельной поддержки, поэтому мы видим массовый переход на сервисную модель. Только она позволяет защитить цифровые активы прямо сейчас, а платить за это — частями и в разы меньше. Мы изначально строили нашу модель бизнеса в этом ключе и создавали собственные сервисы, поэтому мы готовы быстро и качественно реагировать на запросы любых организаций в самых разных ситуациях».