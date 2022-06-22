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НОВОСТИ

Россия будет и далее принимать контрмеры на недружественные действия Японии — посол РФ

16:12 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва намерена и далее принимать ответные меры на недружественные проявления Токио. Об этом заявил в среду посол РФ в Японии Михаил Галузин в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы готовы к прагматичному взаимовыгодному сотрудничеству, но, конечно же, оно должно быть свободно от недружественных проявлений, а на недружественные проявления мы будем и далее давать ответ, принимать контрмеры, как мы это уже делали, и уверяю вас, эффект этих контрмер ощущается теми, кому они адресованы, достаточно остро», — указал дипломат.

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