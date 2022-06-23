Силы ЛНР отрезали от снабжения группировку из 5-7 тыс. военных ВСУ в Лисичанске — посол
09:00 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под контроль дорогу, соединяющую города Лисичанск и Северск, и тем самым перекрыли пути снабжения для группировки украинских войск в Лисичанске, насчитывающей 5-7 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил в четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка [в] 5-7 тысяч украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения», — написал Мирошник в своем телеграм-канале.
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