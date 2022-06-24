Более 1 тыс. украинских военных ликвидированы под Лисичанском и в котле Горское — Золотое

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском, а также в котле под Горским и Золотым составили более 1 тыс. человек убитыми, около 800 военных сдались в плен. Об этом в пятницу корр. ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом — более 1 тыс. человек убитыми. Пленных — более 800. Среди них много раненых», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем телеграм-канале заявил, что силы Народной милиции ЛНР и ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое. По его данным, украинская группировка, находившаяся в этом котле, ликвидирована.