Cбер поможет Минэкономразвития совершенствовать практику предоставления госуслуг
12:42 24.06.2022
Сбер и Министерство экономического развития России заключили соглашение о взаимодействии в сфере применения технологий искусственного интеллекта. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев. Согласно соглашению, стороны будут совместно заниматься развитием технологий в сфере искусственного интеллекта, в том числе вести разработку и внедрение инструментов, направленных на усовершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг.
По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, у компании налажено сотрудничество с Минэкономразвития по широкому кругу вопросов. «Одно из направлений нашего сотрудничества — совершенствование работы министерства в области предоставления госуслуг, - говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка. - В частности, у Сбера много полезных наработок в сфере использования технологий искусственного интеллекта, встраивания их буквально во все бизнес-процессы. Эти технологии позволяют нашим клиентам быстро, эффективно и безопасно решать онлайн практически весь спектр своих задач и тем самым экономят их время, деньги и нервы. Уверен, что совместная работа с Минэкономразвития позволит нам сделать существенно лучше и госуслуги».
Замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев отмечает, что в регионах сейчас идёт процесс оптимизации государственных услуг, в том числе создаются центры оптимизации на базе многофункциональных центров госуслуг (МФЦ). «Соглашение поможет ускорить реализацию концепции предоставления услуг 24/7, которая направлена на то, чтобы люди могли решать свои задачи в любой момент времени и из любого места в один клик интуитивно понятным способом, - отмечает заместитель министра. - Систематизация при помощи машинного обучения позволит совершенствовать однотипные группы госуслуг, а не каждую по отдельности».
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