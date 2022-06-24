Некоторые страны политизируют вопросы развития и создают конфликты — Си Цзиньпин
16:32 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отдельные страны занимаются политизацией вопросов развития и искусственно создают конфликты на мировой арене. Об этом в пятницу заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании формата «БРИКС плюс», которое проходит в режиме видеоконференции.
«Некоторые страны политизируют и маргинализируют вопросы развития, создают маленькие закрытые сообщества и вводят экстремальные санкции для искусственного создания разногласий и конфронтации», — приводится его слова на сайте МИД КНР.
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