Некоторые страны политизируют вопросы развития и создают конфликты — Си Цзиньпин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отдельные страны занимаются политизацией вопросов развития и искусственно создают конфликты на мировой арене. Об этом в пятницу заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании формата «БРИКС плюс», которое проходит в режиме видеоконференции.

«Некоторые страны политизируют и маргинализируют вопросы развития, создают маленькие закрытые сообщества и вводят экстремальные санкции для искусственного создания разногласий и конфронтации», — приводится его слова на сайте МИД КНР.