Окруженная в Горском котле групировка ВСУ разгромлена - Конашенков
21:18 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Одновременно Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С. В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в горском котле. Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое», — сказал он.
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