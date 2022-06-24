Окруженная в Горском котле групировка ВСУ разгромлена - Конашенков

21:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южная группировка войск завершила разгром окруженной группировки ВСУ в горском котле. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Одновременно Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С. В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в горском котле. Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое», — сказал он.