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НОВОСТИ

Окруженная в Горском котле групировка ВСУ разгромлена - Конашенков

21:18 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южная группировка войск завершила разгром окруженной группировки ВСУ в горском котле. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Одновременно Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С. В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в горском котле. Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое», — сказал он.

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