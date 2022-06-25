Почти вдвое выросла очередь на выезд в Литву из Калининградской области

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередь на выезд из Калининградской области через единственный действующий многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Чернышевское» на российско-литовской границе за минувшие сутки выросла почти в два раза и составляла на утро субботы 250 большегрузов, сообщила руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.



«Очередь на выезд из Российской Федерации на 09:00 (10:00 мск) составляла 250 грузовых транспортных средств, на въезд в Калининградскую область — отсутствовала», — рассказала она. На утро пятницы, 24 июня, в направлении Литовской Республики в очереди находились 130 грузовиков, въезда в регион ожидали 45 транспортных средств.



Как сообщалось ранее, в информационной системе таможни Литвы утром в пятницу произошел сбой, из-за чего было затруднено пересечение границы из Калининградской области, литовская сторона осуществляла прием и оформление автотранспорта с периодичностью два автомобиля в час.



