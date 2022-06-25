Почти вдвое выросла очередь на выезд в Литву из Калининградской области
15:00 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Очередь на выезд из Российской Федерации на 09:00 (10:00 мск) составляла 250 грузовых транспортных средств, на въезд в Калининградскую область — отсутствовала», — рассказала она. На утро пятницы, 24 июня, в направлении Литовской Республики в очереди находились 130 грузовиков, въезда в регион ожидали 45 транспортных средств.
Как сообщалось ранее, в информационной системе таможни Литвы утром в пятницу произошел сбой, из-за чего было затруднено пересечение границы из Калининградской области, литовская сторона осуществляла прием и оформление автотранспорта с периодичностью два автомобиля в час.
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