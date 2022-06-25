США могу отказаться от импорта золота из РФ
20:20 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, о соответствующем обязательстве со своей стороны лидеры «семерки» объявят на саммите, который пройдет на юге Германии 26–28 июня. Американский Минфин, как ожидается, уже во вторник распространит постановление о запрете ввоза нового российского золота в США.
Дополнительные подробности пока не поступали. В Белом доме и Минфине США на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию на данный момент не ответили.
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