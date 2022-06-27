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НОВОСТИ

За выезд из РФ гражданину с допуском к гостайне грозит до 7 лет лишения свободы — поправка

11:05 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал наказание до 7 лет лишения свободы за выезд из России гражданину, допущенному к гостайне. Соответствующая поправка (документ есть в распоряжении ТАСС) была предложена к законопроекту о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника.

Поправкой предлагается дополнить Уголовный кодекс (УК) РФ статьей 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны». Согласно документу, выезд из России гражданина, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из страны заведомо для него ограничено, наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет. При этом такое деяние, совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы сроком от трех до 7 лет.

Кроме того, за незаконное перемещение или пересылку носителей, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, за пределы РФ предусматривается штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишение свободы на срок до четырех лет. Такое деяние, совершенное организованной группой, также наказывается лишением свободы сроком от трех до 7 лет.

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