G7 будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» — заявление
15:00 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Группы семи будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Об этом говорится в принятом в понедельник заявлении «семерки».
«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — говорится в документе.
Члены Группы семи также «полны решимости помочь Украине отстоять свой суверенитет и территориальную целостность», отмечается в заявлении.
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