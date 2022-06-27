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НОВОСТИ

G7 будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» — заявление

15:00 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Об этом говорится в принятом в понедельник заявлении «семерки».

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — говорится в документе.

Члены Группы семи также «полны решимости помочь Украине отстоять свой суверенитет и территориальную целостность», отмечается в заявлении.

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