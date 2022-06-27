Преподаватели, ведущие пропаганду против СВО, должны уйти — Володин
16:12 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Преподаватели, которые в ходе своей работы ведут пропаганду против специальной военной операции (СВО) на Украине, должны уйти. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний «Развитие системы высшего образования в РФ», которые проходят в Думе в понедельник.
«Сегодня наши солдаты защищают безопасность России, спасают наших соотечественников. Мы должны быть честны перед ними. Они должны понимать, что за ними страна, за ними народ. Поэтому тот, кто начинает искажать (информацию о проведении СВО — прим. ТАСС) и пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти», — сказал Володин.
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