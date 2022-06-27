Фракция «Альтернативы для Германии» назначила уполномоченного по поддержке русскоязычных

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламентская фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) учредила должность уполномоченного по делам русскоязычных граждан, который будет обрабатывать обращения о возможных проявлениях дискриминации. Об этом сообщил в понедельник корр. ТАСС представитель партии, депутат Бундестага Ойген Шмидт, который займет эту должность.

«В последние месяцы участились случаи проявления ненависти по отношению к русскоязычным гражданам Германии, проблема стала актуальной», — сказал он, объяснив, зачем фракции потребовалось учреждать эту должность.

Кроме того, по его словам, создается некоммерческая организация, целью которой также будет защита русскоязычных граждан ФРГ от возможных проявлений дискриминации. НКО получит название «Общество по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в ФРГ» (VADAR).

Объединение будет оказывать юридическую и консультативную поддержку тем, кто стал жертвой русофобии, объяснил Шмидт. «Некоторые граждане, которые столкнулись с русофобией, попросту не были готовы к такому феномену и не знают, к кому им обращаться в первую очередь», — добавил депутат.

Соучредители общества — представители «Альтернативы для Германии», а также один христианский демократ, сказал Шмидт. Он заявил, что данная организация не является политической и что с АдГ ее деятельность связывать не стоит.

Сейчас VADAR проходит процесс юридической регистрации, функционировать НКО будет за счет пожертвований, отметил парламентарий.