Москва в качестве ответной меры высылает восемь греческих дипломатов — МИД РФ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Греции в Москве Екатерини Насика была вызвана в понедельник в МИД РФ, где ее уведомили об объявлении в качестве ответной меры восьми греческих дипломатических сотрудников в России персонами нон грата.

«27 июня в МИД России была вызвана посол Греческой Республики в Российской Федерации Екатерини Насика, которой был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции персонами нон грата» — говорится в сообщении российского дипведомства.

«Послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата и им надлежит покинуть территорию страны в течение восьми дней», — добавили на Смоленской площади.