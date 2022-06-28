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РФ ввела санкции в отношении 25 граждан США, в том числе членов семьи Байдена

15:12 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в качестве ответной меры внесла в стоп-лист 25 граждан США, ответственных за формирование русофобского курса, а также членов семьи американского президента Джо Байдена. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ в связи с введением персональных санкций в отношении граждан США.

«В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей в стоп-лист вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы Макфола — Ермака, которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена», — говорится в документе.

Так, в этом списке значатся супруга президента США Джилл Байден и его дочь Эшли Байден.

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