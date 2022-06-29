Украинский беспилотник, пытавшийся нанести удар, сбит в Брянской области — губернатор
16:32 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский беспилотник, который пытался нанести удар по селу Случевск, сбит в Брянской области. Никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз. «Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Глава региона добавил, что подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности для защиты территорий.
Село Случевск расположено на правом берегу реки Судость, в 1 км от границы с Украиной.
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