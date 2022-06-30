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НОВОСТИ

Россия готова удовлетворить спрос на удобрения в Индонезии и других дружественных странах - Путин

18:40 30.06.2022

Россия готова в полной мере удовлетворить спрос аграриев из дружественных стран на удобрения. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам в четверг по итогам переговоров со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо.

«Говорили по вопросам, которые сегодня интересуют весь мир, все страны. Имею в виду снабжение мировых рынков продовольствием, другими товарами сельского хозяйства, в том числе минеральными удобрениями», — сказал Путин.

«Готовы в полной мере удовлетворить спрос аграриев из Индонезии и других дружественных государств на азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырье для их производства», — заверил он.

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