Россия готова удовлетворить спрос на удобрения в Индонезии и других дружественных странах - Путин
18:40 30.06.2022
«Говорили по вопросам, которые сегодня интересуют весь мир, все страны. Имею в виду снабжение мировых рынков продовольствием, другими товарами сельского хозяйства, в том числе минеральными удобрениями», — сказал Путин.
«Готовы в полной мере удовлетворить спрос аграриев из Индонезии и других дружественных государств на азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырье для их производства», — заверил он.
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