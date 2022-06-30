Андрей Воробьев рассказал, как «цифра» меняет Подмосковье

20:31

Фото пресс-службы губернатора и

правительства Московской области

Московская область вошла в ТОП-5 по цифровой трансформации. Рейтинг озвучил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов России.

«Отмечу, что в условиях санкций была введена дополнительная оценка эффективности применения мер поддержки IТ-отрасли в регионах, разработанных по указу Президента Владимира Путина. По итогам мониторинга лидерами их использования стали пять регионов. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртия, Челябинская, Московская и Архангельская области», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Рейтинг цифровой трансформации регионов рассчитывается на основе 5 показателей:

- цифровая зрелость;

- платформа обратной связи;

- перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид;

- информационная безопасность;

- меры поддержки ИТ-отрасли.

В ближайшее время планируется добавить еще один – импортозамещение.

«Главная цель «цифры» - комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты. Перевод услуг в электронный вид делает хозяйственную деятельность, инвестиции и экономику более гибкой, удобной и быстрой. Приятно, что наша работа заметна, ее отмечают на федеральном уровне. Лучшие подмосковные практики тиражируются по всей стране – например, ЦУР, который мы создали в конце 2018 года, сейчас уже имеет аналоги во всех субъектах РФ. Мы стараемся переводить в электронный вид максимальное количество услуг, уходить от рудиментов прошлого, когда везде была только «бумага». Сейчас у нас на региональном портале уже 245 услуг доступны онлайн, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - В Подмосковье ИТ-компании и специалисты получают федеральные и региональные меры поддержки. Это налоговые и финансовые льготы, льготная ипотека, отсрочка от армии. У нас около 13 тыс. ИТ-компаний, в них работают 28 тыс. человек».

Подмосковье - первый российский регион, где появился цифровой сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности. Теперь весь документооборот осуществляется в личном кабинете на региональном портале госуслуг (uslugi.mosreg.ru). Подать документы - уведомления, ходатайства, извещения, акты предписания, протоколы - можно онлайн в любое удобное время. Личное присутствие не требуется. Кроме того, предприниматели и организации могут получить консультацию проверяющих органов и записаться на профилактический визит онлайн с помощью регпортала госуслуг.

Московская область также первая и единственная в стране с 1 апреля начала проактивно предоставлять льготы на оплату ЖКУ. Жителям больше не нужно подавать заявления, собирать документы и лично посещать МФЦ - процесс оформления происходит автоматически, компенсация приходит на счет до 25 числа месяца.

Подмосковье стало пилотным регионом, где МФЦ впервые начали использовать систему «Витрина данных». Это проект Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и НИИ «Восход». Раньше при личном обращении за документом его можно было получить только в бумажном виде и только в том МФЦ, где было подано заявление. Теперь для жителей документы доступны в личном кабинете на госуслугах. По всей стране эта система начинает работать с 1 июля.

В области запущена комплексная услуга для многодетных семей. При подаче одного заявления на портале можно получить 5 услуг: льготный статус многодетной семьи или внесение изменений в ранее выданное удостоверение, оформление социальной карты для одного из родителей и детей старше 7 лет, получение компенсации 50% на оплату услуг ЖКХ, выплаты на школьную форму в размере 3 тыс. рублей, оформление бесплатного питания в школьных столовых.

Упростили в регионе онлайн-запись на обучение в организациях дополнительного образования. Теперь для посещения нескольких секций или кружков также достаточно подать одно заявление на uslugi.mosreg.ru. Здесь же доступна бесплатная услуга «Запись в школу» - онлайн-регистрация заявлений на зачисление ребенка в первый класс.

В подмосковные школы больше не нужно приносить справку из поликлиники после болезни. Образовательные учреждения автоматически получают информацию о заболевших учениках из медучреждения – данные проставляются на Школьном портале.

«Наша задача – чтобы государственные сервисы работали четко, как в аптеке, были доступными каждому. Мы стараемся делать, так чтобы людям не нужно было обивать пороги и просиживать в приемных в ожидании элементарной справки. Сегодня это можно сделать дистанционно. А в идеале услуги должны предоставляться проактивно – без обращения за ними, - сказал Андрей Воробьёв. – У нас таким образом можно получить уже много услуг. Например, в роддомах мамам одновременно со свидетельством о рождении выдают полис ОМС, ИНН, СНИЛС – всего 13 документов. Проактивно получают поддержку многодетные и семьи с низкими доходами. Без заявлений можно продлить и льготную транспортную карту учащимся. Максимально переводим в цифру социальные выплаты. Заботимся о бизнесе – в прошлом году 100% субсидий Мининвеста были выданы в электронном виде. Еще одна проактивная услуга – выдача цифрового дубликата разрешения на работу такси. И с каждым годом таких сервисов будет появляться все больше и больше».