Россия вводит временный запрет на экспорт риса
21:10 30.06.2022 Источник: Интерфакс
"С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно в России будут действовать ограничения на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Правительством подписаны соответствующие постановления, подготовленные Минсельхозом России", - говорится в сообщении Минсельхоза.
Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки, уточняет ведомство.
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