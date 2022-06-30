0
0
156
НОВОСТИ

Россия вводит временный запрет на экспорт риса

21:10 30.06.2022 Источник: Интерфакс

Россия с 1 июля по 31 декабря этого года запрещает экспорт риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот.

"С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно в России будут действовать ограничения на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Правительством подписаны соответствующие постановления, подготовленные Минсельхозом России", - говорится в сообщении Минсельхоза.

Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки, уточняет ведомство.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:31 30.06.2022
Андрей Воробьев рассказал, как «цифра» меняет Подмосковье
0
185
20:25 30.06.2022
Путин сообщил, какой теме будет посвящено его следующее публичное выступление
0
217
19:50 30.06.2022
Шотландия и Уэльс не хотят постоянно платить за оружие для Укрианы
0
266
19:35 30.06.2022
Британскому послу в РФ выражен протест в связи хамскими высказываниями руководителей Королевства
0
285
19:35 30.06.2022
Белоруссия для граждан Польши вводит временный безвизовый режим
0
275
19:00 30.06.2022
В ДНР готовы рассмотреть обращение ЕСПЧ по поводу наемников, если такой документ поступит
0
276
18:40 30.06.2022
Россия готова удовлетворить спрос на удобрения в Индонезии и других дружественных странах - Путин
0
299
18:36 30.06.2022
Сбер представил Jazz by Sber и другие импортонезависимые продукты для бизнеса на FinNext-2022
0
266
18:33 30.06.2022
Видодо передал Путину послание Зеленского
0
1309
17:47 30.06.2022
Турция не начнет ратификацию приема новых членов НАТО до выполнения ее условий — Эрдоган
0
347

Возврат к списку