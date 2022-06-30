Россия вводит временный запрет на экспорт риса

21:10 Источник: Интерфакс

Россия с 1 июля по 31 декабря этого года запрещает экспорт риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот.

"С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно в России будут действовать ограничения на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Правительством подписаны соответствующие постановления, подготовленные Минсельхозом России", - говорится в сообщении Минсельхоза.

Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки, уточняет ведомство.