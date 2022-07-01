Первый за 8 лет прямой автобусный рейс в Россию отправился из Херсона
10:05 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автобус с пассажирами впервые за восемь лет после воссоединения Крыма с Россией отправился из освобожденного Херсона на полуостров, передает корр. ТАСС с автовокзала.
Автобус заполнен жителями Херсонской области, которые едут на отдых в Крым. Рейс отправился по расписанию, которое ранее было размещено в интернете. Обратный маршрут намечен днем из Симферополя.
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