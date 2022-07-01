«Газпром» вдвое сократил поставки газа в Словакию — словацкая госкомпания
11:00 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Газпром» в два раза от договорного объема сократил поставки газа в Словакию. Об этом сообщил в пятницу в интервью братиславской газете «Правда» генеральный директор государственной компании «Словацкая газовая промышленность» (СГП), являющейся импортером газа в республику, Рихард Прокыпчак.
«Сокращение поставок газа [из РФ] все еще происходит. Снижение [поставок от договорного объема] на 10% началось примерно две недели назад. Через два дня они [поставки] снизились на 30%, а вскоре — на 50%. Сейчас мы получаем газ вдвое меньше договорного объема», — сказал Прокыпчак.
«Газпром», по его словам, объясняет снижение поставок техническими проблемами на агрегатах газопровода «Северный поток-1» и сложностями с транзитом газа через Украину. Словакия осуществляет оплату российской стороне только за полученное энергетическое сырье, исключительно по факту.
Словакия компенсирует недополучение газа из РФ покупкой из альтернативных источников, ориентируясь в данный момент на получение сжиженного газа морским путем. Республика стремится максимально заполнить энергосырьем свои подземные газохранилища. «Мы [госкомпания] приняли обязательство к 10 июля наполнить наши газохранилища настолько, чтобы этот объем гарантировал нам достаточный комфорт в зимний период», — отметил Прокыпчак.
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