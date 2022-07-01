В МО РФ отмечают неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) провоцируют рост числа дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях, отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений войск из Лисичанска. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска», — сказал он.

Конашенков добавил, что украинское командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений. По его словам, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка Донецкой Народной Республики, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности.