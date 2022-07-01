Посол Митрофанова поставит перед руководством России вопрос о закрытии посольства в Софии

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова намерена поставить перед руководством России вопрос о закрытии посольства в Софии. Об этом говорится в специальном обращении российского дипломата к болгарским гражданам в пятницу.

«К сожалению, наше обращение в МИД Болгарии было проигнорировано. В связи с этим незамедлительно намерена поставить вопрос перед руководством моей страны о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет закрытие болгарской дипмисии в Москве. Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежат на правительстве Кирила Петкова», — заявила Митрофанова.