Молодежный экстремальный забег «Наследники Победы» собрал в Подмосковье 1500 участников

11:21

Фото пресс-службы губернатора и правительства

Московской области

10 километров чистых эмоций и грязных рук, ног и лиц – на полигоне «Алабино» прошел уже традиционный патриотический забег для молодежи и волонтеров Подмосковья «Наследники Победы».

На старте собрались порядка 1 500 парней и девушек из всех городских округов региона, отдельные были сформированы и молодежные, и добровольческие команды: «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры спорта», МГЕР МО, РСО. Правительство области тоже представило свою команду из организаторов забега – Министерства информационных и социальных коммуникаций.

С 10 утра ребята прибывали, регистрировались, разминались и готовились. Традиционно в стартовом городке для участников и их групп поддержки работала фан-зона с зажигательными DJ-сетами, спортивными и развлекательными активностями. Желающие могли посоревноваться в перетягивании каната, бамперболе, армрестлинге, поучаствовать в массовой разминке и попробовать полевую кухню. Также работали фото-зоны, зоны отдыха и восстановления, аквагрим, тейпирование и многое другое.

Открыл молодежно-патриотический забег заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

«Я приветствую участников и гостей на самом масштабном ежегодном событии для молодежи в Подмосковье - Гонка героев – Наследники Победы. За призовые места поборются сборные команды бесстрашной, ловкой и смелой молодежи из 60 городских округов. Гонка героев - возможность встретиться с друзьями, поболеть за товарищей и, конечно, бросить вызов самому себе, проверить, на что ты способен. Мероприятие проходит не первый год, это название, этот бренд, хорошо всем знакомы, но в этом году, конечно, стоит задуматься и о совершенно особенных смыслах. Мы находимся на военном полигоне, где тренировались многие из настоящих героев, которые сейчас сражаются за мир и защищают нашу страну. Мы с вами можем помнить о них, переживать за них, молиться за них, желать им Победы и стараться сами хотя бы немного соответствовать. Хочу пожелать, чтобы гонка была увлекательной и интересной, и конечно, удачи», — отметил Вячеслав Духин.

Команды начали выходить на старт в 13:00, каждая выбегала с промежутком в 2 минуты. На 10-километровой трассе уже всем известной «Гонки Героев» участников ждали 30 препятствий, среди которых водные преграды, элевация, отвесные стены, многочисленные рукоходы, бездна и финальное испытание – восхождение на семиметровую горку с канатами «Эверест».

В забеге приняли участие 75 команд. Лучший результат показали спортсмены из Воскресенска. Второе и третье место у Зарайска и Волоколамска. Команды победителей были награждены заслуженными кубками и абсолютно все участники на финише получили заветный жетон Гонки Героев.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе поздравила победителей со сцены:

«У меня на самом деле какие-то невероятные эмоции! Я хочу поздравить вас, всех участников Гонки, с победой - вы большие молодцы! И вы – все герои, все победители! Неважно, какое место вы заняли, - главное, это то, что каждый преодолел себя и прошел все эти испытания не один, а в команде! Я вами очень горжусь, вы — самая лучшая молодежь Подмосковья!» — отметила Екатерина Швелидзе.

А в Министерстве информационных и социальных коммуникаций заявили, что не собираются нарушать традиции и ждут молодежь на забеге в 2023 году.