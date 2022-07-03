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Внутри окружения Лисичанска полностью заблокирована группировка ВСУ - Минобороны РФ

12:30 03.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате успешных наступательных действий войска группировки „Центр“ под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогорвка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска», — сказал он. Конашенков подчеркнул, что в котле полностью заблокирована украинская группировка войск.

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