Внутри окружения Лисичанска полностью заблокирована группировка ВСУ - Минобороны РФ
12:30 03.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В результате успешных наступательных действий войска группировки „Центр“ под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогорвка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска», — сказал он. Конашенков подчеркнул, что в котле полностью заблокирована украинская группировка войск.
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