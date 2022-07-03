Внутри окружения Лисичанска полностью заблокирована группировка ВСУ - Минобороны РФ

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате успешных наступательных действий войска группировки „Центр“ под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогорвка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска», — сказал он. Конашенков подчеркнул, что в котле полностью заблокирована украинская группировка войск.