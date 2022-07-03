Шольц сказал, что никто не знает, когда у РФ кончатся ресурсы на продолжение спецоперации на Украине
19:00 03.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Во время интервью американскому телеканалу Си-би-эс в воскресенье ему был задан вопрос о том, в какой срок в условиях санкций можно было бы ожидать истощения ресурсов РФ, которое не позволило бы Москве продолжать спецоперацию. «Никто на самом деле не знает. Он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС), пожалуй, является лидером очень великой страны, где живет много людей, где есть большие ресурсы», — ответил Шольц. «Он сможет продолжать войну в течение действительно долгого времени», — считает канцлер ФРГ.
При этом, по его словам, Запад в свою очередь также «способен поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо».
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