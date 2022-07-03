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Шольц сказал, что никто не знает, когда у РФ кончатся ресурсы на продолжение спецоперации на Украине

19:00 03.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в настоящий момент никто на самом деле не знает, сколько будет длиться российская специальная военная операция на Украине, при этом он подчеркнул, что Москва обладает значительными ресурсами для ее проведения.

Во время интервью американскому телеканалу Си-би-эс в воскресенье ему был задан вопрос о том, в какой срок в условиях санкций можно было бы ожидать истощения ресурсов РФ, которое не позволило бы Москве продолжать спецоперацию. «Никто на самом деле не знает. Он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС), пожалуй, является лидером очень великой страны, где живет много людей, где есть большие ресурсы», — ответил Шольц. «Он сможет продолжать войну в течение действительно долгого времени», — считает канцлер ФРГ.

При этом, по его словам, Запад в свою очередь также «способен поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо».

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