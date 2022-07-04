Андрей Воробьев: Социальная карта в Подмосковье станет электронной

16:10

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



На совещании с правительством Московской области и главами муниципалитетов губернатору Подмосковьядоложили о работе по переводу услуг, предоставляемых жителям региона, в цифровой формат.

«Вы знаете, что мы на хорошем счету по цифровизации. Смысл заключается в том, чтобы человек получал услуги - регистрировал жилье, компании, мог пройти контрольно-надзорные мероприятия, не выходя из своего офиса или квартиры. Люди заходят на портал и не тратят время на посещение МФЦ и сбор справок. У нас порядка 380 региональных услуг. Очень приятно, что абсолютное большинство переведено в цифру. Это значит, все, что касается записи в школу, больницу, получения льгот по ЖКУ - сегодня делается в автоматическом режиме. Целый комплекс услуг, когда ребенок рождается, у нас предоставляется в роддоме. Не надо больше ходить по ЗАГСам – система здравоохранения выдает все необходимые документы, - сказал Андрей Воробьёв. - Я хотел сделать акцент и на федеральных услугах, среди которых и Росреестр, и услуги МВД. Нам совместно предстоит проделать дополнительно большую работу, чтобы их предоставление (для человека не имеет значение - федеральные они или региональные) было также удобным и быстрым».

Сейчас в Подмосковье в проактивном формате предоставляется 14 услуг. Ежегодно поступает порядка 600 тыс. обращений на их получение. Раньше люди собирали справки, писали заявления, приходили в МФЦ, а теперь все переведено в цифровой формат. Это и выплата при рождении ребенка, которую мама получает еще в роддоме, и компенсация школьной формы для ребят из многодетных семей, региональная доплата пенсионерам, электронное удостоверение многодетной семьи и т.д.

«Ежегодно мы получаем 14 млн обращений граждан на предоставление государственных услуг. Наша главная задача – сделать их доступными, простыми и проактивными. Самая массовая услуга – это компенсация ЖКУ – 2,3 млн получателей. Мы компенсируем свет, газ, отопление, воду, капремонт и вывоз мусора. Раньше, когда человек становился пенсионером или многодетным, ему нужно было написать заявление, прикрепить справки, прийти в МФЦ, принести оригиналы документов и только потом он получал выплату. Все это было долго, неудобно. Сейчас же человек никуда не ходит. Мы сами из системы проактивно узнаем, что он стал пенсионером, отправляем ему СМС-уведомление, о том, что ему положена льгота. И дальше он получает по ней выплату», - сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

С апреля 2022 года в Московской области в проактивном режиме оформляется компенсация за ЖКУ. Размер льготы - от 50% до 100% в зависимости от категории граждан - ветераны ВОВ, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи. Число новых получателей ежегодно составляет более чем на 70 тыс.

Также в электронный вид переведены все выписки из домовой книги - 7 различных справок, которые необходимы при продаже квартиры и оформлении ипотеки.

С июля жители региона смогу проактивно получить социальные карты, которые дают право на бесплатный проезд. Каждый год за ними обращаются 120 тыс. человек. Всего выдано 2,2 млн карт.

«Одна из основных задач на этот год – сделать социальную карту виртуальной. Потому что удобно, когда ее не нужно носить. У тебя всегда с собой телефон и по нему можно проехать. Мы сейчас отрабатываем с Москвой эту услугу, потому что жители у нас ездят и по Москве, и по Московской области. Также у нас в планах три проакивные услуги для инвалидов и пять проактивных услуг для приемных семей – это пособия, всевозможные выплаты на ребенка», - сказала Ирина Каклюгина.

По 15 услугам семьям с детьми, пенсионерам, инвалидам в Подмосковье не потребуется приходить с оригиналами документов в МФЦ для проверки. Всё будет присылаться в автоматическом режиме, достаточно подать заявление онлайн.

Также, благодаря цифре, удается снижать административное давление на бизнес, и минимизировать бесполезные проверки. В регионе работает мобильное приложение «Проверки Подмосковья», куда предприниматель может подгрузить фотографии объекта, декларацию о самопроверке и в течение трех лет к нему не придут инспекторы. Подмосковье – первый субъект в стране, который внедрил этот формат.