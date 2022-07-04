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Флаг Украины на острове Змеиный не установили, а сбросили с вертолета, сообщили в Киеве

22:40 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Флаг Украины на острове Змеиный в Черном море не был установлен украинскими военными, его лишь сбросили с вертолета. Об этом в понедельник заявила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк.

«Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прихода войск, а потом будет развеваться», — сказала она в комментарии телеканалу Си-эн-эн. Она объяснила, что ее фразу о поднятом флаге следует воспринимать «метафорически».

«На остров никто не высаживался. Так кто же будет его <…> поднимать? — заявила она. — И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет».

Ранее в понедельник Гуменюк заявила, что украинские военные установили флаг Украины на острове Змеиный.

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