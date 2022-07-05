ВКС России высокоточным оружием уничтожили до 150 военных ВСУ в Харькове
12:20 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВКС России высокоточным оружием нанесли удар и уничтожили до 150 украинских военных и 12 единиц техники в Харькове. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В городе Харьков высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ», — заявил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны России, также высокоточным оружием были поражены два пункта управления ВСУ в ДНР (в районе Звановки и Ивано-Дарьевки), четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Харьковской области (в районе Красного), живая сила и техника ВСУ в 18 районах, среди которых пункт временной дислокации наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области.
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