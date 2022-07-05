Запасов газа в Эстонии не хватит на новый отопительный сезон — глава энергоконцерна

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава эстонского энергетического концерна Eesti Energia Хандо Суттер считает, что имеющихся у Эстонии запасов голубого топлива на новый отопительный сезон не хватит. Об этом во вторник сообщает портал «Делфи» со ссылкой на письмо Суттера министру экономики Эстонии.

«Этого объема [газа, находящегося в хранилище] недостаточно, чтобы полностью обеспечить газоснабжение в регионе на весь предстоящий отопительный сезон», — пишет Хандо Суттер.

Он также указал на то, что партнеры концерна не могут гарантировать, что сумеют удовлетворить весь спрос на газ в республике до того, как в Эстонию начнет поступать достаточное количество СПГ и сланцевого масла.

В настоящее время запасы газа, которыми располагает Эстония, хранятся в Латвии на Инчукалнском газохранилище, построенном во времена СССР.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 26 мая заявила, что страна не вернется к закупкам голубого топлива из России.