Запасов газа в Эстонии не хватит на новый отопительный сезон — глава энергоконцерна
18:00 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава эстонского энергетического концерна Eesti Energia Хандо Суттер считает, что имеющихся у Эстонии запасов голубого топлива на новый отопительный сезон не хватит. Об этом во вторник сообщает портал «Делфи» со ссылкой на письмо Суттера министру экономики Эстонии.
«Этого объема [газа, находящегося в хранилище] недостаточно, чтобы полностью обеспечить газоснабжение в регионе на весь предстоящий отопительный сезон», — пишет Хандо Суттер.
Он также указал на то, что партнеры концерна не могут гарантировать, что сумеют удовлетворить весь спрос на газ в республике до того, как в Эстонию начнет поступать достаточное количество СПГ и сланцевого масла.
В настоящее время запасы газа, которыми располагает Эстония, хранятся в Латвии на Инчукалнском газохранилище, построенном во времена СССР.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 26 мая заявила, что страна не вернется к закупкам голубого топлива из России.
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