Российские хакеры выложили данные тысячи сотрудников разведки Украины
09:00 06.07.2022 Источник: Известия
Рссийская хакерская группа Rahdit выложила в открытый доступ данные 1 тыс. сотрудников украинской военной разведки.
Как отмечается в сопроводительном комментарии к публикации, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Главного управления разведки (ГУР, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.
Среди раскрытых разведчиков оказались представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке – данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.
В комментарии хакеры предостерегли, что это только первый материал в серии публикаций. Известия
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