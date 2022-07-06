Российские хакеры выложили данные тысячи сотрудников разведки Украины

09:00 Источник: Известия

Рссийская хакерская группа Rahdit выложила в открытый доступ данные 1 тыс. сотрудников украинской военной разведки.

Как отмечается в сопроводительном комментарии к публикации, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Главного управления разведки (ГУР, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.

Среди раскрытых разведчиков оказались представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке – данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.

В комментарии хакеры предостерегли, что это только первый материал в серии публикаций. Известия