0
0
110
НОВОСТИ

Количество кредитных СберКарт достигло 5 миллионов

11:38 06.07.2022

Число клиентов с кредитной СберКартой превысило 5 млн человек меньше чем за год. Банк запустил этот продукт 20 августа 2021 года, а уже в сентябре кредитная СберКарта была признана самой выгодной в стране: по оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных продуктов, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного периода с бесплатным обслуживанием и уведомлениями.

Кроме того, если клиент не уложился в беспроцентный период, Кредитная СберКарта гарантирует низкую ставку 9,8% на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, а также единую ставку на остальные операции, включая снятие наличных.

«Кредитная СберКарта стала популярной за такой короткий период благодаря тому, что у нее просто нет аналогов: обслуживание и уведомления бесплатные навсегда, а 120 дней беспроцентного периода не просто большая цифра, а понятный принцип работы «месяц тратишь, три возвращаешь», при котором новый беспроцентный период начинается каждый месяц», – рассказал директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанк Игорь Ковалев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 06.07.2022
Нацгвардия Узбекистана подтвердила задержание иностранцев во время беспорядков в Нукусе
0
52
12:20 06.07.2022
В ходе СВО идет ротация подразделений, у них есть время на восстановление — Картаполов
0
72
12:05 06.07.2022
В зоне ответственности ОДКБ идет настоящая информационная война — секретариат организации
0
102
12:00 06.07.2022
Иностранные доноры за 4 месяца направили в бюджет Украины почти $11 млрд — депутат Рады
0
100
11:32 06.07.2022
К беспорядкам в Нукусе причастны внешние силы — Нацгвардия Узбекистана
0
172
11:30 06.07.2022
Андрей Воробьев проверил готовность роддома в Красногорске после капитального ремонта
0
124
11:21 06.07.2022
Нагнали давление
0
157
11:20 06.07.2022
Подозреваемый в стрельбе в Копенгагене не смог дозвониться до психиатров — СМИ
0
172
11:05 06.07.2022
Большинство граждан ФРГ недовольны тем, как Шольц оценивает ситуацию на Украине — опрос
0
214
11:00 06.07.2022
МВД сообщило о задержании помощника министра и главы УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
0
187

Возврат к списку