Количество кредитных СберКарт достигло 5 миллионов
11:38 06.07.2022
Число клиентов с кредитной СберКартой превысило 5 млн человек меньше чем за год. Банк запустил этот продукт 20 августа 2021 года, а уже в сентябре кредитная СберКарта была признана самой выгодной в стране: по оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных продуктов, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного периода с бесплатным обслуживанием и уведомлениями.
Кроме того, если клиент не уложился в беспроцентный период, Кредитная СберКарта гарантирует низкую ставку 9,8% на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, а также единую ставку на остальные операции, включая снятие наличных.
«Кредитная СберКарта стала популярной за такой короткий период благодаря тому, что у нее просто нет аналогов: обслуживание и уведомления бесплатные навсегда, а 120 дней беспроцентного периода не просто большая цифра, а понятный принцип работы «месяц тратишь, три возвращаешь», при котором новый беспроцентный период начинается каждый месяц», – рассказал директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанк Игорь Ковалев.
НОВОСТИ
- 12:32 06.07.2022
- Нацгвардия Узбекистана подтвердила задержание иностранцев во время беспорядков в Нукусе
- 12:20 06.07.2022
- В ходе СВО идет ротация подразделений, у них есть время на восстановление — Картаполов
- 12:05 06.07.2022
- В зоне ответственности ОДКБ идет настоящая информационная война — секретариат организации
- 12:00 06.07.2022
- Иностранные доноры за 4 месяца направили в бюджет Украины почти $11 млрд — депутат Рады
- 11:32 06.07.2022
- К беспорядкам в Нукусе причастны внешние силы — Нацгвардия Узбекистана
- 11:30 06.07.2022
- Андрей Воробьев проверил готовность роддома в Красногорске после капитального ремонта
- 11:21 06.07.2022
- Нагнали давление
- 11:20 06.07.2022
- Подозреваемый в стрельбе в Копенгагене не смог дозвониться до психиатров — СМИ
- 11:05 06.07.2022
- Большинство граждан ФРГ недовольны тем, как Шольц оценивает ситуацию на Украине — опрос
- 11:00 06.07.2022
- МВД сообщило о задержании помощника министра и главы УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать