В зоне ответственности ОДКБ идет настоящая информационная война — секретариат организации
12:05 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Настоящая информационная война развязана в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), наблюдается экспоненциальный рост компьютерных атак. Об этом заявил в среду представитель секретариата ОДКБ Александр Кузнецов на IX Южном форуме информационной безопасности «Инфофорум — Сочи».
«Количество кибератак на информационные инфраструктуры наших государств растет. Наблюдается экспоненциальный рост компьютерных атак, и их число увеличилось в разы, большинство из них носит комплексный характер. В текущем году вызовы в этой сфере стали еще более острыми, серьезными и более масштабными. По сути, развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве в зоне ответственности ОДКБ», — сказал он.
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