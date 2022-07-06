Дума приравняла к госизмене переход к противнику в ходе военного конфликта с участием РФ
17:12 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженных действий, участие в которых принимает Россия, может быть приравнен к государственной измене.
Статья 275 Уголовного кодекса РФ о государственной измене дополняется новым составом преступления — «Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий… участие в которых принимает РФ». За это грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.
НОВОСТИ
- 17:00 06.07.2022
- Янукович призвал граждан Украины определиться, хотят ли они воевать до последнего украинца
- 16:52 06.07.2022
- Андрей Воробьев: В Подмосковье детей с сахарным диабетом начали обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы
- 16:32 06.07.2022
- Норвегия согласилась пропустить грузы из РФ в российские поселения на Шпицбергене
- 16:12 06.07.2022
- МКС может сгореть в атмосфере в течение 2-5 лет без коррекции орбиты Россией — Роскосмос
- 16:00 06.07.2022
- Договор купли-продажи машины можно будет оформить через «Госуслуги»
- 15:32 06.07.2022
- Турция направила запрос Швеции и Финляндии о выдаче членов террористических организаций
- 15:12 06.07.2022
- Казахстан безусловно остается дружественной РФ страной — Песков
- 15:00 06.07.2022
- В Москве выявили 555 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 14:32 06.07.2022
- Власти Запорожской области снимут судимости осужденных за уклонение от службы в ВСУ
- 14:12 06.07.2022
- РФ считает неэтичным появление в СМИ Франции части разговора Путина и Макрона — МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать