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Дума приравняла к госизмене переход к противнику в ходе военного конфликта с участием РФ

17:12 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженных действий, участие в которых принимает Россия, может быть приравнен к государственной измене.

Статья 275 Уголовного кодекса РФ о государственной измене дополняется новым составом преступления — «Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий… участие в которых принимает РФ». За это грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

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