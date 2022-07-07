Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье в условиях санкций

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Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



В эфире радио Sputnik губернатор Московской областирассказал, что в регионе действует ряд мер поддержки для представителей малого и среднего бизнеса. Губернатор отметил, что это способствует привлечению новых инвесторов.

«Важно, чтобы, начиная или расширяя свой бизнес, ты чувствовал постоянный контакт, поддержку, особенно региональной власти. Это и земля, которую ты можешь получить у нас бесплатно или со значительными скидками, и инфраструктура, точнее компенсация за нее в случае, если это отдельный участок, - сказал Андрей Воробьёв. – Также в области работает Центр содействия строительству. Наши сотрудники, специально выделенные менеджеры, будут сопровождать ваш проект с точки зрения разрешительной документации, то есть станут постоянным катализатором тех процессов, которые позволят вам построить фабрику, завод, предприятие в запланированные сроки или досрочно. Это стоит 0 рублей 0 копеек».

В регионе работает 63 индустриальных парка, где трудоустроено 55 тыс. человек. Это более тысячи резидентов. Там есть вся необходимая инфраструктура.

«У нас есть разные локации, 63 индустриальных парка - выбери, где тебе удобнее. Если принципиальна территория возле Москвы, на небольшом удалении – это, например, Домодедово. Нужно другое направление – выбираешь Лотошино или Серебренные Пруды. В Талдоме или Шатуре налоговый режим стремится к 0, - сказал губернатор. - Мы предложим лучшие локации в Подмосковье. Все детали есть на портале investmo.ru. Если вы зайдете туда, получите ответы на все вопросы, касающиеся налоговых льгот - где-то налог на прибыль, имущественный налог, земельный налог, компенсация затрат. Портал поможет тем, кто инвестирует и собирается инвестировать в наше Подмосковье».

Если предприниматель реализует свой инвестпроект на территории региона, то у него есть возможность принять участие в программе по субсидированию затрат на проведение коммуникаций.

«Вы можете рассчитывать на возмещение затрат до 200 млн. рублей на проведение электричества, воды, газа и других коммуникаций и дорог, в частности. С 2016 года 33 предприятия получили такие льготы на общую сумму 2 млрд. рублей», - сказал Андрей Воробьёв.

Также губернатор рассказал, что регион помогает предпринимателям, работающим по франшизе в Московской области.

«Мы делаем ставку на этот вид бизнеса. 90% тех, кто работают по франшизе – успешны, с прибылью. Если это российская компания, мы компенсируем вам 500 тыс. рублей, чтобы бизнес был менее затратным. И до 1 млн., если франшиза зарегистрирована в Подмосковье. Это позволит за короткое время получить необходимые технологии, оборудование», - отметил Андрей Воробьёв.

В Подмосковье упрощают процедуру получения разрешения на размещение передвижных объектов торговли.

«Чтобы нестационарная торговля осуществлялась на законных основаниях, ранее ты должен был потратить 70 дней. Сейчас мы ускорили выдачу в 10 раз – и с 1 июля срок сократился до 7 дней, - сказал Андрей Воробьёв. - Представляете: 70 дней ждать у моря погоды, когда тебе дадут разрешение, уже лето пройдет, осень наступит. А все-таки, прежде всего, нестационарная торговля - это сезон овощей, фруктов. Это парки, улицы, рекреационные зоны, где активность, особенно в летние месяцы, самая высокая. Поэтому мы изменили порядок, и сейчас в электронном виде вы можете сделать заявку и получить необходимое разрешение».

В регионе стараются активно поддерживать и сельхозпроизводителей. Среди важных мер - программа «Подмосковные 10 га», которая стартовала в мае этого года.

«В этом году мы +10-15% к прошлому году по вводу сельхозземель добавим. Спасибо нашим аграриям. У нас работают «Подмосковные 10 га» - это земля, которую фермер может получить бесплатно под овощеводство, пчеловодство, садоводство, зерновые, разведение рогатого скота, развитие мясо-молочного направления. Все завязано на эффективности - если мы предоставляем землю, то вы должны давать результат. За это время подано 10 заявок на общую площадь 430 га на территории Серебряных Прудов, Лотошино, Шатуры. Будем расширять географию, - сказал губернатор. – У нас есть и федеральные, и региональные субсидии. Наиболее масштабные – это поддержка племенного животноводства – более 1 млрд рублей мы направляем почти. Агротехнологические работы – также около 1 млрд рублей. Соответственно, все эти мероприятия позволяют делать гидромелиорацию, покупать качественные семена заранее, до посевной. Плюс есть поддержка по лизинговым программам, если ты приобретаешь оборудование, налоговые режимы, которые также стремятся к нулю».

В числе наиболее востребованных у жителей сельскохозяйственных продуктов – молоко и все, что из него производится. На поддержку этого направления область также выделяет субсидии – 1,2 млрд рублей.

«Мы приняли специальную программу. Понимаем, что молоко нам нужно, в том числе, чтобы обеспечить заводы по производству йогуртов, сыра, работающие на территории Подмосковья, - сказал губернатор. - Мы поддерживаем производство и видим рост».

В эфире Андрей Воробьев рассказал о налоговых послаблениях, которые действуют для IT-компаний на территории Московской области.

«Есть особенные льготы для IT компаний – налог на имущество – 50%, льготы по упрощенной системе налогообложения – 1% при базе на доходы и, соответственно, доходы - расходы - 5%. Плюс, если ты пришел в Подмосковье, мы предусматриваем специальный грант, - сказал Андрей Воробьёв. - У нас есть очень хорошие перспективы в Дубне, в декабре большой завод открываем, ведем работу по IT-парку, индустриальному парку в Лобне, который претендует на производство и «железа», и софта. Сейчас занимаемся инфраструктурой - дорогами, благоустройством, транспортной доступностью, МЦД».

Ведущий программы «Подмосковье. Работаем» Петр Лидов попросил губернатора сделать прогноз об экономическом развитии региона в условиях санкций.

«Понимаем, что мы в сложной ситуации, но для нас это вызов - для всех направлений: власти, бизнеса, различных отраслей. Мы должны действовать согласованно и выверенно, - отметил Андрей Воробьёв. - Во многом качество жизни, перспективы развития территорий страны зависят от нашего технологического, экономического потенциала, от нашей конкурентоспособности. Мы приглашаем предпринимателей в Подмосковье, ждем вас и очень заинтересованы в вашем успехе».