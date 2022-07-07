Разведка ЛНР выяснила, что в Артемовске выявлена недостача оружия и техники ВСУ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инспекция украинского штаба, работающая в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске, выявила недостачу вооружения и техники, в том числе полученных ВСУ в рамках военной помощи. Об этом корр. ТАСС в четверг сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные, полученные от разведки оборонного ведомства республики.

«В ходе проверки складов ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ), а также оружеек, была выявлена недостача стрелкового оружия, гранатометов и боеприпасов к ним, — сказал он. — Также не досчитались автомобильной техники, которая была поставлена западными странами. Все украинские командиры хотели списать [это] на боевые действия, но именно в этих подразделениях данное вооружение и автомобили не участвовали в боях в Лисичанске и Северодонецке и должны были находится именно в населенном пункте Артемовск».

«Некоторые образцы вооружения и техники исчезли еще до начала проведения специальной военной операции», — добавил офицер Народной милиции ЛНР.