Разведка ЛНР выяснила, что в Артемовске выявлена недостача оружия и техники ВСУ
15:12 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инспекция украинского штаба, работающая в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске, выявила недостачу вооружения и техники, в том числе полученных ВСУ в рамках военной помощи. Об этом корр. ТАСС в четверг сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные, полученные от разведки оборонного ведомства республики.
«В ходе проверки складов ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ), а также оружеек, была выявлена недостача стрелкового оружия, гранатометов и боеприпасов к ним, — сказал он. — Также не досчитались автомобильной техники, которая была поставлена западными странами. Все украинские командиры хотели списать [это] на боевые действия, но именно в этих подразделениях данное вооружение и автомобили не участвовали в боях в Лисичанске и Северодонецке и должны были находится именно в населенном пункте Артемовск».
«Некоторые образцы вооружения и техники исчезли еще до начала проведения специальной военной операции», — добавил офицер Народной милиции ЛНР.
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