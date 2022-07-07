Названы взимающие комиссию за хранение валюты банки

15:57

С конца июня ряд банков ввел для вкладчиков комиссию за хранение долларов и евро на счетах. В их числе такие кредитные организации, как банк «Авангард», «Тинькофф», Райффайзен Банк, «Уралсиб» и ряд других игроков банковского рынка. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Напомним, что согласно решению Банка России, если у гражданина есть валютный счет, то до 9 сентября 2022 года он не может снять с него больше 10 тыс. долларов или эквивалентной суммы в евро. Снимать разрешено только со счетов, которые были открыты до 9 марта.

«Регулятор запретил брать с граждан комиссию за снятие валюты до 9 сентября 2022 года. А сумма выплаты должна быть не меньше той, которая рассчитывается на день выплаты по официальному курсу Банка России. Поэтому, чтобы не нести убытки по валютным операциям, многие банки вводят комиссию за валютные переводы и за обслуживание текущих валютных счетов в долларах и евро», – цитирует «ПРАЙМ» профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлию Финогенову.

По ее словам, ситуация усугубляется и тем, что банки не в состоянии в силу ограниченности доступных инвестиционных инструментов эффективно управлять валютными средствами. «Кроме того, из-за высокой разницы в процентных ставках по кредитам в рублях и валюте, банкам становится выгоднее занимать в рублях. Следовательно, происходит процесс девалютизации балансов банков, то есть избавления от валют недружественных стран с целью экономии на издержках», – поясняет она.

По информации «ПРАЙМ», с 30 июня клиенты Райффайзенбанка в случае, если на конец месяца остаток на счете превысит 5000 у.е. (500 000 у.е. у премиальных клиентов) должны будут заплатить комиссию 0,2% в месяц, при этом минимальный размер комиссии – 10 у.е. «Банк «Тинькофф» объявил, что c 23 июня клиенты, у которых на счетах больше 1000 у.е. (долларов, евро, фунтов стерлингов или швейцарских франков), должны будут платить комиссию 1% в месяц. А с 4 июля инвестподразделение организации ввело комиссию за валюту на брокерских счетах», – сообщает агентство.

Как говорит председатель совета директоров ЦЭР.РФ Андрей Киселев, отрицательные ставки могут спровоцировать отток вкладов и вкладчиков, как по валютным, так и рублевым вкладам. «Опасаясь введения комиссий и по другим продуктам, люди постараются переложить свои средства на счета в более надежные банки или инвестировать их, например, в недвижимость. При падающих ставках по ипотеке - отличная возможность сохранить деньги. При этом стоит учитывать, что ставки по рублевым вкладам сейчас где-то остаются даже двузначными, поэтому есть смысл разменять 10 тысяч долларов и уйти в рубли».

Ранее на Питерском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не планирует вводить отрицательные ставки по валютным вкладам и счетам физических лиц в 2022 году.

«Мы эту тему рассматривали и не планируем вводить отрицательные ставки по вкладам физических лиц. Мы понимаем, что людям деваться некуда, уходить в рубль сейчас при такой крепкой валюте нерационально. Сегодня введение отрицательных ставок означает загнать наших клиентов физических лиц в тупик», – приводит цитату Грефа РБК.