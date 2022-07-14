Силы ЛНР сообщили о взятии в качестве трофея первой артиллерийской установки М777

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Луганской Народной Республики в ходе боевых действий взяли в качестве трофея первую британскую артиллерийскую установку М777. Об этом сообщила в четверг Народная милиция ЛНР в своем телеграм-канале.

«Подразделениями НМ ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777», — сказано в сообщении.

М777 — буксируемая гаубица калибра 155 мм, разработанная британской компанией BAE Systems и сменившая на вооружении Сухопутных войск США более тяжелые гаубицы М198. Также имеется в распоряжении армий Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины. Первое боевое применение состоялось в войне в Афганистане.